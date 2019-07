Superó expectativas gubernamentales inscripción en el Servicio Cívico Voluntario en Valores

En apenas 24 horas, unas nueve mil personas se anotaron para realizar el Servicio Cívico Voluntario en Valores. El programa cuenta con 1200 vacantes y está dirigido a jóvenes de entre 16 y 20 años. Se trata de una prueba piloto que comenzará en septiembre, aunque estiman que en enero el número de lugares disponibles podría «ampliarse considerablemente».



La página destinada a recibir los datos de los postulantes al programa educativo a cargo de Gendarmería recibió más de 22 mil visitas desde este lunes. Del total de los interesados, quedaron en carrera 4200. El resto no habría sido validado por haber dado información incompleta o cometido errores en el formulario. Creen que la cifra puede variar debido a que este 1 de agosto comienza la inscripción presencial hasta el 25 de ese mismo mes. Aún no está claro cómo elegirán a los primeros candidatos.

El Dr. Daniel Barberis, quien se desempeña en el ministerio de Seguridad y es a su vez el coordinador del sistema ideado, explicó a LU 24 que “el programa está coordinado con el ministro de Educación Finocchiaro, y en la misma semana antes de empezar todo el planteo ya teníamos armado el equipo que yo dirijo, con especialistas en educación y contenidos curriculares”.

Barberis mencionó los cinco ítems de los que se compondrá el sistema, y entre otros conceptos, dijo que “nosotros queremos poner a esos chicos y a estas chicas que el algún momento le dieron un portazo a la sociedad, diciendo basta me voy porque no entienden lo que nos está pasando para que transformen las complicidades que hacen en la placita cuando se van a tomar la birra y fumar el cigarrillito en otros planteos; el libro de texto que tenemos es El Legado de Mandela que escribió el periodista que armó la autobiografía de Mandela”.

“Intentaremos meterlos en el mundo que no los tuvo nunca o que si los tuvo fue con un lazo débil, se explayó, y dijo que el trabajo será de manera conjunta con los seis municipios iniciales donde se dará el curso y con los bomberos de esos lugares. Cuando terminen el curso, estarán habilitados como auxiliares, y esos chicos que estaban en la placita los devolvemos a su comunidad dando un aporte a la comunidad”, relató.

“El curso en esta primera etapa empieza el 1 de setiembre y termina la primera semana de diciembre; y se dictará una vez por semana cuatro horas a la tarde es decir que no los vamos a hacer levantar temprano”, opinó.

“Deben tener primero ganas, segundo tener entre 16 y 20 años, tercero venir con su documento y si no lo tienen ya estamos hablando con el RENAPER para gestionarlo, cuarto, le hacemos una revisión médico cínica, una odontológica y otra oftalmológica, y si es menor de edad una autorización de un familiar o tutor y las vacunas; si no las tiene puestas, hacemos una guía de orientación al hospital de la zona para que se den las vacunas”, expresó.