Supply, sobre la seguridad vial: “Hay que profundizar el cambio cultural con los chicos”

12 agosto, 2021 Leido: 14

Alejo Supply, subsecretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, contó en LU 24 como realizaron la nueva campaña de seguridad vial que está destinada a los alumnos de los colegios primarios y secundarios. “El cambio realmente tiene que venir a través de los chicos, los cambios reales se dan en la cultura”, dijo.

“La realidad es que hicimos una campaña de seguridad vial con 4.5 millones de libros, para todos los chicos de la provincia, de la escuela prima y secundaria, pública y privada. Nosotros entendimos algo muy importante, cuando el gobernador asume postuló tres ejes de la educación, y nosotros creemos que la educación vial tiene que estar dentro”, informó.

“La verdad es que cuando planteamos eso, nos juntamos con la Fundación Juan Manuel Fangio que tenían un gran trabajo hecho, y nos permitieron utilizar la imagen del piloto argentino. En definitiva, trabajas con la educación vial y les das a los chicos, que en muchos casos no lo conocen a Fangio, información sobre él”, manifestó.

En este sentido Supply, agregó que el piloto multicampeón argentino “tiene una historia nacional, de esta manera aportamos a su memoria”, y aclaró que “normalmente ha habido una postura sancionatoria, del lado de la multa, que no estoy en contra pero eso es para aquel que es grande y ya es dificil cambiar su conducta, pero con los chicos, para que no lleguen a esas situaciones, hay que educarlos y realizar el cambio cultural”.

“Un cambio cultural, por ejemplo, es que ya casi nadie tira la basura a la ruta, si eso dio resultado hay que insistir en las cosas que funcionan. Hay que profundizar el cambio con los chicos, por eso se acompaña con estos 4 millones de libros”, aseguro.

“Los hijos de Fangio se reunieron con nosotros, se emocionaron mucho porque le dimos la posibilidad de que su padre entre a las escuelas. Nosotros estamos muy agradecidos por poder usar su imagen en una política pública”, finalizó.

