Susana Mainini expondrá sus obras en la Biblioteca Campano

17 marzo, 2022 Leido: 78

Los espacios donde se presentan muestras de arte de distinto tipo se encuentran con sus fechas completas y comprometidas luego de la vuelta a la normalidad.

Artistas locales ya tienen sus espacios confirmados, tal el caso de la profesora Susana Mainini, que dijo: “vamos a comenzar a exponer partir del 1 de abril durante 15 días en la Biblioteca Campano, y como siempre, expongo mis obras y las de mis alumnas. La muestra será sobre lo que hicimos durante dos años en el taller, teníamos fechas anteriores pero la pandemia hizo que se suspendiera.

El aislamiento sanitario me ha llevado para el lado de pintar mares, siempre me identifican con caballos pero esta vez me imaginé estar ahí en el mar.

La gente consulta mucho porque tiene una gran necesidad de hacer cosas, y el arte siempre es bueno para canalizar sentimientos”.

Quienes quieran consultar pueden hacerlo a través de las redes sociales como Susana Mainini.

