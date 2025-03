Susana Semovilla, galardonada por sus trabajos en Bellocq

2 marzo, 2025 0

La Comisión de Derechos de la Familia del Concejo Deliberante anunció a las candidatas que recibirán el reconocimiento de Mujer Destacada este 2025, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Una de las galardonadas será Susana Semovilla de San Francisco de Bellocq, quien se destacó por su importante participación en diversas instituciones del pueblo.

Semovilla, en diálogo con LU 24 sostuvo respecto al galardón que “en un principio dije no, no puede ser, pero con el pasar de los días empecé a recibir las felicitaciones y me di cuenta la importancia de esta noticia”.

Sobre el crecimiento de la localidad en el último tiempo aseguró “es increíble los grandes cambios que hicimos y se ven, en primer lugar, con Sánchez y ahora con Marcos Taboada”, y respecto a sus trabajos en pro de San Francisco de Bellocq, sostuvo que “me desempeñé en el Centro de Jubilados y también en la Asociación de Fomento”

“En mi carrera viví momentos muy lindos, con mucha felicidad, al ver que después de tanto trabajo los logros se reflejaban en las calles, la mayoría de los turistas luego de visitarnos decidieron instalarse acá y eso nos dio un crecimiento impensado hace 20 años atrás”, afirmó.

Además, pidió que “continúen trabajando en la construcción de más casas y con el asfaltado de las calles”. Luego dijo: “le quiero agradecer a mi familia, a todos mis compañeros de trabajo y a todas las autoridades que nos visitaron”.

Volver