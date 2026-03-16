Suspenden las clases del turno mañana del martes en San Cayetano

16 marzo, 2026 0

Debido a la alerta meteorológica, en San Cayetano se suspendieron las clases del turno mañana del martes.

Cabe recordar que ya este lunes se habían suspendido las clases en ambos turnos.

“Continúa el alerta meteorológico por tormentas y tras el análisis de la situación climática, el Consejo Escolar, Jefatura Distrital de Educación y Defensa Civil informan la SUSPENSIÓN DE CLASES TURNO MAÑANA para el Martes 17 de marzo del 2026, en todos los niveles y modalidades de gestión estatal y privada”, destacaron en un informe.

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