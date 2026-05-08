Suspendida actividad del fútbol local en Segunda División y en Inferiores

8 mayo, 2026 57

La Liga Regional Tresarroyense de Fútbol confirmó la suspensión de toda la fecha de Divisiones Inferiores y de Segunda División que estaba programada para este fin de semana, debido a las malas condiciones climáticas que afectan a la región.

La jornada de Inferiores debía disputarse el sábado, mientras que la fecha de Segunda contemplaba cuatro encuentros el sábado y el restante el domingo. Según se informó desde la Liga, todos los partidos serán reprogramados para el próximo fin de semana.

En tanto, todavía resta definir qué ocurrirá con la fecha de Primera División prevista para el domingo desde las 15.30, así como también con la actividad del Fútbol Femenino, programada a partir de las 10.30.

Para las restantes categorías, todo parece indicar que también se terminará suspendiendo.

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