Suspensión de clases en Adolfo Gonzales Chaves

31 marzo, 2026 0

Desde la Jefatura Distrital, en conjunto con Chaves Municipio y el Comité Mixto Distrital, informan a la comunidad que se ha dispuesto la suspensión de las actividades educativas en el turno tarde y vespertino para este martes en todo el distrito de Adolfo Gonzales Chaves.

La medida alcanza a todos los establecimientos educativos y se adopta en el marco de las condiciones climáticas previstas, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal auxiliar.

Se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones.

Desde las autoridades se agradece la comprensión de las familias y se recomienda extremar las precauciones durante la jornada.

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