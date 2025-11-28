Suspensión de clases por amenazas en la Universidad de La Plata: “Los voy a acribillar”

Este viernes la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) suspendió las clases luego de recibir amenazas de un ataque armado a través de un correo electrónico.

Todo empezó con un mensaje, enviado desde la cuenta denominada “Belcebu 764”, que llegó a distintos correos electrónicos de dependencias y facultades de la UNLP con el mensaje: “Voy a ir armado para asesinar a tanta gente como sea posible, acribillándolos para luego suicidarme”.

También anticipó que iba a ir “con una escopeta en la mano” y con “explosivos y armas blancas en la mochila” para “asesinar a la mayor cantidad de gente posible”.

Con información de TN

