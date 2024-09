Sustraen otro animal a familia vecina del Parque Cabañas: “Estamos cansados de que nos roben” (video)

La familia de Margarita Rolon de Haag volvió a sufrir otro hecho delictivo. En la noche del pasado 14 de agosto les robaron y faenaron un potrillo. Ahora, les sustrajeron una potranca de un año y ocho meses que estaba en un potrero lindero al Parque Cabañas.

“Tenemos todos los animales sueltos, pero ya no sabemos dónde meterlos, los vamos a tener que poner en la pieza con nosotros. Estamos cansados de que nos roben”, lamentó en diálogo con LU 24.

“Sintieron relinchar los caballos y salieron, mi hijo que vive en el otro lado se vino y la potranca ya no estaba más, eran las 22, estaban cenando. Supuestamente la llevaron andando, no les dio tiempo a carnearla en el parque”, añadió.

“La sacaron por el Parque Cabañas, cortaron el alambre del rincón. La Policía no podía entrar porque estaba cerrado, los del CPR se pararon en la tranquera y no dejaban ingresar porque era municipal. Después vino otro patrullero y rompieron el candado, pero cuando entraron n no estaban más, se fueron por Libertad”, afirmó.

Margarita confirmó que su hijo radicó la denuncia. “Ya nos dijeron por dónde anduvieron a caballo. Estamos más enterados nosotros que la Policía. Se tiene la idea de quiénes son los que están carneando”, aseguró.

En tanto, contó que “lo llamé al intendente Pablo Garate y hoy habló mi hijo con Martín (Garate, secretario de Desarrollo Social” y le dijo que fuera a ver las cámaras”.

Asimismo, manifestó que “lo del potrillo quedó en la nada. No sé qué hace la Policía, qué pasa”

Finalmente, dijo que “las cámaras del Parque Cabañas las rompieron, igual sabiendo quiénes son no los agarran”.

