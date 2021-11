TA Comunicaciones ofrece el hidrogel, una nueva forma de proteger el celular

TA Comunicaciones incorporó un dispositivo que permite colocar al teléfono celular un recubrimiento de hidrogel que reemplaza al vidrio templado. Según indicó Ana Yezzi, “no es una maquinaria nueva en el mercado, de hecho ya nos habían ofrecido traerla el año pasado, pero no es fácil la colocación y necesitábamos alguien experto. Lo interesante es que tiene durabilidad, de alrededor de un año, y además hemos probado que aún con golpes o rayones, cuando se retira el hidrogel el teléfono ni siquiera está marcado”.

El servicio se brinda para cualquier teléfono celular, para muchos de los cuales no hay vidrios templados disponibles en el mercado, por un precio promocional de 800 pesos. Y además también se puede aplicar esta lámina protectora de hidrogel a las tablets.

En otro orden de cosas, Yezzi admitió que “los teléfonos se venden pero no tanto como en otros momentos; influye mucho el valor del dólar, hace que los precios hayan subido mucho”.

