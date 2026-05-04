“TACO – Tres Arroyos Composta” dará un taller en San Cayetano

4 mayo, 2026 0

La Dirección de Medioambiente de San Cayetano invitó a través de un comunicado a toda la comunidad a participar del Taller de Compostaje, una propuesta abierta y gratuita orientada a promover prácticas sustentables en los hogares.

La jornada, a cargo de TACO – Tres Arroyos Composta, se llevará a cabo este viernes a las 14:00 en el Espacio Cultural.

Este encuentro forma parte de las actividades del Mes del Compostaje, cuyo lema internacional es “Más compost, menos basura”, destacando la importancia de reducir la cantidad de residuos que generan las ciudades y fomentar el cuidado del ambiente.

¿De qué tratará el taller?

En esta capacitación teórico-práctica denominada “Suelo Vivo” se trabajará sobre compostaje domiciliario; separación de residuos en origen; suelo y ambiente.

Los objetivos trazados para este taller son: sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de reducir residuos; brindar herramientas prácticas para iniciar compostaje en los hogares; explicar usos y beneficios del compost como abono orgánico, y promover hábitos sostenibles y la creación de suelos sanos.

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