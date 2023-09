Tae kwon do: Buenos resultados en el Torneo Metropolitano de competidores de Chaves y Tres Arroyos

1 septiembre, 2023

Se realizó una nueva edición del Campeonato Metropolitano de Tae kwon-do ITF en el Club Marista de Morón, con la presencia de más de 600 competidores.

El Sabumnim Pablo Muñoz IV DAN, quien estuvo presente en el torneo con una delegación de 14 competidores de Gonzales Chaves y Tres Arroyos, habló con LU 24 sobre los buenos resultados que obtuvieron.

Indicó asimismo que “tuvimos tres cinturones negro que fueron jueces, y dos cinturones negros y un cinturón marrón que fueron coachs, los asistentes permanentes de quienes compiten”.

“Logramos resultados en la categoría azul –rojo que es la previa a cinturón negro, una categoría muy difícil con una performance muy buena, hubo competidores que pasaron cinco rondas de formas y combate”, manifestó.

En lo que hace a futuras competencias, Muñoz dijo: “estamos viajando el 17 de septiembre a Bolívar para competir en otro torneo de ITF Argentina y la idea es tratar de competir en la mayor cantidad de eventos posibles ya que no pudimos hacerlo en pandemia, y también tenemos la problemática de los precios para viajar”.

En lo que hace a la actividad en Tres Arroyos, afirmó que “el Tae kwon do tiene muchas escuelas y todos están trabajando muy bien; en la zona, hace dos años llegamos a Gonzales Chaves, se ha formado un grupo de los cuales han participado en torneos, y a nivel país también explotó: si hacemos revisión histórica, hace 25 años había una escuela de yudo, karate tae kwon do y kung fu y ahora calculo que habrá doce escuelas , lo que demuestra que el tae kwon do fue el elegido”.

“Tenemos dos sedes en la ciudad: una en Caseros y Chaco y otra en 1º de Mayo 546, y en Gonzales Chaves en el ex Cine Coliseo”, finalizó.

