Taekwondo: Ebel Barat brindará una clase maestra este sábado en Tres Arroyos

31 octubre, 2025 0

Organizada por Taekwondo El Dojang Tres Arroyos Asociación Civil, escuela que dirige la Sabum nim Karina Arana (V Dan), este sábado, en instalaciones del Polideportivo Municipal, se llevará a cabo una clase dictada por el Gran Maestro Ebel Barat (IX Dan). La jornada tendrá varios módulos y capacitaciones desde las 9:30.

La entrada es para toda la familia y podrán ingresar llevando un artículo escolar destinado a la campaña “Regreso a clases 2026 CEC 801”.

Concurrirán Instructores y practicantes de Integración Provincial (Necochea) dirigida por Sabum nim Horacio Ali (VI Dan) y contará con destacados competidores, entre ellos campeones del mundo y experimentados capacitadores: Maestro Germán Bianchi, Maestro Martin Isola, Sabum nim Mauro Becarria y Sabum nim Martin López.

Trayectoria de GM Ebel Barat (IX Dan)

Es un Instructor de Taekwondo reconocido, que llegó al rango de Gran Maestro IX Dan el 1 de Noviembre de 2019, luego de una extensa trayectoria. Fundó en 1988 la Agrupación Santafesina de Taekwondo ITF en 1988, que actualmente existe bajo el nombre de Integración Federal De Taekwondo. Fue Presidente de ITF de Argentina hasta el año 2023 y Secretario de la Confederación Argentina de Taekwondo ITF (CATIF) desde el año 2023 hasta la actualidad.

Es maestro, dirigente, competidor y formador de campeones mundiales. Participó como competidor en los Campeonatos Mundiales: Escocia 1984 (medalla de plata), Budapest 1988, Pionyang 1992. Fue varias veces campeón Nacional y Sudamericano en combate.

Miembro de la Delegación Argentina como oficial en los eventos internacionales de ITF a partir de 1992. Disertante en los cursos IIC & IUC desde 2020. Ha brindado asesoramiento técnico a centros de Taekwondo ITF en otros países, como en el Taekwondo ITF Barcelona Center en España.

