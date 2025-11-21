Taekwondo: El Dojang compite en Necochea luego de su exitosa muestra anual

Este sábado un grupo de competidores de El Dojang asistirán al Torneo Playas de Necochea, luego de haber tenido una exitosa muestra anual el miércoles en instalaciones de Luz y Fuerza.

La escuela que dirige la Sabum nim Karina Arana (V Dan), viene de tener una gran jornada, con la participación de 75 practicantes de todas las categorías. En escena, dieron cuenta de la práctica del año, a través de formas grupales, ejercicios con accesorios, combinaciones de habilidad, trabajos coordinados en equipos, roturas, saltos, sparring, rodeados de un numeroso y cálido público, que festejó con efusivos aplausos la calidad técnica.

La recaudación de una gran cantidad de elementos escolares realizada en el evento será donada al Centro Educativo Complementario, para el ciclo 2026.

