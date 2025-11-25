Taekwondo: El Dojang Tres Arroyos compitió en Necochea

25 noviembre, 2025 0

El sábado 22 de noviembre en el SUM de la EP 7 de Necochea, se realizó el Torneo Playas de Necochea Homenaje al Maestro Máximo de Valle. Allí Tres Arroyos estuvo representado por 28 competidores de El Dojang escuela que dirige la Sabum Nim Karina Arana (V dan). El torneo tuvo un inmejorable clima, se desarrollaron competencias de forma, lucha y salto tijera. Oficiaron de Coach Cecilia Pérez Heredia (I dan), Enzo Mazzitelli (I Dan) y de juez Franco Ortiz (III dan).

Resultados:

Mateo Rodríguez 2do en lucha juvenil

Enzo Mazzitelli 2do forma I dan y 3ero en lucha adulto

Cintos de color:

Eliana Appello 3ra forma amarillo verde (adulto)

Bautista Arenzana 2do en lucha amarillo verde (12 años)

Jazmín Colman 1era forma, 1ra lucha azul rojo (9 años)

Benjamín Nguyen 3er forma y 1ro lucha amarillo verde (12 años)

Lautaro Varela 1ro forma y 2do lucha blanco (9 años)

Santino Fígaro 3ro forman y 1ro lucha verde (10 años)

Cristian Ianiro 1ro forma, 1ro lucha, 1ro salto tijera verde (9 años)

Leonel Miolo 2do lucha 1ero salto tijera verde (12 años)

Fermín Carioni 3ro forma y 2do lucha rojo (11 años)

Juan Cruz Algañaraz 2 lucha amarillo (9 años)

Isabela Cassulo 1ra forma y 2da lucha azul rojo (juvenil)

Rafaela Cassulo 1ra forma 2da lucha verde (10 años)

Santino Ordoñez 1ero lucha y 2do forma azul rojo (12 años)

Frida Cabrera 2da forma, 1era lucha, 1era salto tijera blanco amarillo (10 años)

Maite Ojeda 2da forma, 1era lucha y 1era salto tijera azul rojo (11 años)

Danna Messerliano 1ra forma 2da lucha Blanco amarillo (13 años)

Geraldine Heins 1ra forma, 3ra lucha blanco amarillo (juvenil)

Ian Sorgue: 3ro forma y 1ro lucha verde (7 años)

Enzo Sorgue 2do lucha, 2do forma y 2do salto tijera verde (9 años)

Augusto Arenzana: 1er puesto forma asistida y habilidades mixta: sparring lucha blanco punta amarilla (7 años)

Nicolas Rodríguez 2 lucha y 3ro forma

Bianca Maceiro 1ra lucha amarillo verde (12 años)

Dalma Sancineto 1ra lucha, 3ra en forma, 3ra salto tijera blanco punta amarilla (9 años)

Katja Di marco I dan (juvenil), Benicio Alegre y Felipe Barragán 10 -11 años azul, tuvieron buenas actuaciones sin hacer podio.

Se agradece la presencia de tantas familias, a Integración Provincial, al Sabum nim Horacio Ali VI dan por la hospitalidad recibida.

