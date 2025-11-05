Taekwondo: gran jornada el maestro Ebel Barat

En el Polideportivo Municipal, el pasado sábado se llevó a cabo una masterclass dictada por el GM Ebel Barat (IX Dan), donde se abordaron diferentes técnicas del Taekwondo.

Además, se realizaron capacitaciones de árbitros y jueces a cargo del Sabum nim Martin López (IV Dan), exámenes de danes, a cargo de Ebel Barat, acompañado por Martin Isola (VII dan), donde cuatro practicantes de Tres Arroyos, Mateo Rodríguez, Cecilia Pérez Heredia, Pablo Echevarría, Claudia Gonzales rindieron para la categoría de I Dan.

La jornada culminó con una clase de lucha deportiva a cargo de Martin Isola (VII Dan) y Mauro Becaria (IV Dan) directores técnicos de Integración Federal, ambos con una gran trayectoria deportiva internacional.

En ella participaron practicantes e instructores de EL DOJANG, escuela que dirige la Sabum nim Karina Arana (V Dan), con sede en La Plata 167 de nuestra ciudad. También participaron instructores y practicantes de Integración Provincial de la ciudad de Necochea dirigida por Sabum nim Horacio Ali (VI Dan).

Las familias y público acompañaron de gran manera el evento, aportando artículos escolares destinados a la campaña Regreso a clases 2026 CEC 801, organizada por Taekwondo El Dojang Tres Arroyos Asociación Civil.

Se agradece a la Dirección de Deportes por la buena predisposición y colaboración en cuestiones organizativas y a toda la comunidad.

