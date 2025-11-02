Taekwondo: se realizó el primer examen en la sociedad de fomento del Benito Machado

2 noviembre, 2025 0

El pasado viernes se llevó a cabo el primer examen de TAEKWONDO I.T.F. en la sociedad de fomento del barrio Benito Machado.

Dicho examen estuvo fiscalizado por el Sabum nim Muñoz Pablo y Bardelli María de los Ángeles.

La escuela FAIT Tres Arroyos, dirigida por el Sabum nim Muñoz Pablo IV Dan cuenta con las sedes ubicadas en:

1° de Mayo 546

Av. Rivadavia 558

Av. Caseros y Chaco

En la sede, ubicada en calle 20 de Abril 1186, se encuentra el Sabum nim Damián Franco II Dan a cargo de la enseñanza los lunes y miércoles a las 18:30 hs.

Para más información comunicarse al 2983-407646 o al 2983-568719.

Volver