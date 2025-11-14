Taekwondo: Tres Arroyos será anfitrión del 13º campeonato

El domingo 23 de noviembre, en el Polideportivo, La Rioja 1000, tendrá lugar el 13º Campeonato de Taekwondo. Declarado de interés municipal y organizado por la escuela FAIT Tres Arroyos que dirigen el Sabum nim MUÑOZ Pablo (IV Dan) y la Sabum BARDELLI María de los Ángeles (III Dan), ambos alumnos del Maestro BEORLEGUI Pablo (VIII Dan), el torneo pertenece al calendario oficial de competencia de ITF de Argentina.

Delegaciones de gran parte de la provincia y Ciudad de Buenos Aires arribaran a nuestra ciudad días previos al evento dando un gran impulso económico a hoteles y gastronomía.

Las escuelas agradecen a las autoridades municipales por el acompañamiento e invitan a la comunidad a presenciar el evento.

Para más información comunicarse a los teléfonos 2983-407646/ 2983-568719/ Director FAIT 11 3579-0000.

