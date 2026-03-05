Talento joven con JVN Román , Skar NS y Santino Tolosa

5 marzo, 2026 0

Continuando con la presentación de nuestros jóvenes talentos, cada uno con una trayectoria y un futuro prometedor, hicieron un gran despliegue de música fresca, sentida y representativa para ellos y tantos seguidores.

Todos están enfocados en la escena musical local, llevan su arte en el alma y trabajan para superarse cada día. Algunos ya tienen un camino encarado y otros trabajan para formar parte del folklore popular, todos con la ambición de trascender fronteras y superarse cada día.

Volver