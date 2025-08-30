Tallarinada a beneficio de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (audio)

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/VILMA-TORRES-30-08-2025.mp3

El domingo 14 de septiembre desde las 13hs se llevará a cabo una Tallarinada organizada por la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y en tal sentido, Vilma Torres, dijo “estamos abocados en llevar adelante una gran tallarinada que realizaremos en el salón del Centro de Jubilados de Pedro N. Carrera 355”.

“Queremos invitar a toda la comunidad no solo para los Católicos sino también a todas las familias que integran nuestra región”, afirmó.

“La finalidad de esta propuesta es volver a reunirnos como hacíamos antes de la pandemia, ya que nuestra Parroquia es integrada por muchos equipos de trabajo”.

“Las tarjetas se encontrarán a la venta desde el martes a un valor de 25 mil y menores de 12 años 12.500 pesos, pueden retirarlas en la Secretaría Parroquial de Av. Rivadavia de 9 a 12hs o llamar al 2983 – 423824”, informó.

“Debemos recordar que nuestro templo es un emblema de la ciudad, tenemos que mantenerlo entre todos, colaborando con la Parroquia para mantener las instalaciones”, concluyó.



