Taller de cocina para niños en la Biblioteca Cacuri
La Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” informa que el próximo lunes 13 de abril, se llevará a cabo un taller de cocina dirigido a niños entre 6 y 10 años.
En esta oportunidad, los participantes elaborarán bombones artesanales. La propuesta es arancelada incluyendo todos los materiales.
Para más información, podrán comunicarse con Andrea Marranghello al WhatsApp 2983-15529931.
Abierto a toda la comunidad con arancel preferencial para hijos de afiliados al Sindicato Empleados de Comercio y de socios de la Biblioteca Cacuri.