Taller de cocina para niños en la Biblioteca Cacuri

8 abril, 2026 0

La Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” informa que el próximo lunes 13 de abril, se llevará a cabo un taller de cocina dirigido a niños entre 6 y 10 años.

En esta oportunidad, los participantes elaborarán bombones artesanales. La propuesta es arancelada incluyendo todos los materiales.

Para más información, podrán comunicarse con Andrea Marranghello al WhatsApp 2983-15529931.

Abierto a toda la comunidad con arancel preferencial para hijos de afiliados al Sindicato Empleados de Comercio y de socios de la Biblioteca Cacuri.

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