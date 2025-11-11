Taller de construcción de juguetes de madera en La Estación

En el Centro Cultural La Estación, el lunes 17 de noviembre de 17:00 a 19:00, se realizará un taller de construcción de juguetes de madera, a cargo de la profesora de artes plásticas Romina Saint-Denis Lara.

El taller tiene por objetivo la exploración de las figuras geométricas y sus posibilidades creativas en un material tan noble como la madera. Además, se incorpora el juego previo a la creación, la sumatoria de las partes, encastres y formas apilables, acción que prepara la materia para que se vuelva objeto-juguete.

Una vez armado el juguete se dispondrán los materiales para colorear y agregarle detalles.

Para más información, comunicarse al 2983-456417

