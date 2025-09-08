Taller de “Creencias limitantes” en la Biblioteca Cacuri

8 septiembre, 2025 0

La Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” del Sindicato Empleados de Comercio, invita a la comunidad al Taller “Creencias limitantes” que estará a cargo de la terapeuta Maricel Morán.

En el mismo se aprenderá a identificar las creencias y patrones que bloquean tu vida, técnicas para transformar lo que te limita, herramientas prácticas para sanar y crear nuevas realidades y conectar con el poder interior.

La propuesta es libre y gratuita con cupo limitado, por lo que se sugiere la inscripción previa a través del whatsapp 2983-696946.

El encuentro tendrá lugar el viernes 12 de septiembre a las 18 hs. en instalaciones de la Biblioteca cita en Hipólito Yrigoyen 143.



