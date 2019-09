Taller de descenso de peso en Policoop

A partir del miércoles 11 de septiembre, comenzará a dictarse en Policoop un importante taller de descenso de peso, el cual está destinado a “no estigmatizar los alimentos”.



El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa de la que participaron el presidente de Policoop, Pablo Escudero, la nutricionista Anahí Heded, la psicóloga María Pía Doeyo y la profesora de educación física Florencia Dalceggio.

“Tras un largo tiempo de conversar sobre este proyecto y viendo posibilidades, estamos muy contentos porque la Cooperativa suma un proyecto más para Tres Arroyos el cual es muy importante”, sostuvo Escudero en primer término, mientras que agregó que “hay gente que no tiene acceso a estas cosas por eso le agradecemos al equipo nuevo de la Cooperativa, aportando un granito más de arena para que la gente tenga un bienestar mejor para su salud”.

Por su parte, Anahí Heded explicó que “es un proyecto que nació el año pasado en un curso que se hizo en el Hospital Italiano, donde se hablaba de otra manera de lo que es el descenso de peso. Hoy en día hablamos de cambiar un hábito alimentario, incorporar alimentos que no son tan sanos y no estigmatizarlos”.

“La comida tiene un significado, con los talleres que armaremos de forma grupal tenemos la idea de hablar de los alimentos sin estigmatizar, la idea es aprender a comer y usar los alimentos”, sostuvo, al tiempo que manifestó que “lo vamos a hacer en forma grupal, vamos a trabajar en forma conjunta con la psicóloga María Pía Doeyo y la profesora de Educación Física, Florencia Dalceggio”.

El taller se dictará los miércoles a partir de las 18 hs, es un taller que dura dos horas. “Comenzaremos mañana con una charla introductoria para que la gente se acerque y pregunte, el 11 de septiembre comienza de manera oficial”, indicó Heded, al tiempo que dejo en claro que se abona una cuota mensual de $1400.

Dalceggio dijo que “la idea es trabajar en equipo y poder tener la mejor versión de cada paciente y persona que se acerque, para incorporar hábitos saludables desde la nutrición”

Para finalizar, la psicóloga Doeyo agregó que “todo esto va a ser a nivel grupo, creo que es lo más importante para destacar del taller. El tema de las ansiedades y las emociones hay que tratarlas, mucho tiene que ver también el ambiente familiar”.