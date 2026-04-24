Taller de escritura creativa y terapéutica en la Biblioteca Cacuri

24 abril, 2026 0

A partir de marzo, se abre un nuevo espacio para crear, compartir y pasar lindos momentos. Se trata del Taller de escritura creativa y terapéutica a cargo de Claudia Sánchez, psicóloga social y facilitadora en arteterapia.

Los encuentros se desarrollarán los miércoles de 18 a 19,30 hs. en instalaciones del Sindicato Empleados de Comercio.

A través de este taller semanal, se busca estimular la creatividad para gestionar emociones, fomentar el respeto hacia el prójimo, visualizar el espacio de escritura como lugar de experimentación y brindar herramientas que enriquezcan su capacidad expresiva a través de la observación.

La propuesta es arancelada con importantes descuentos para socios de la biblioteca y afiliados al gremio mercantil.

Los interesados, podrán comunicarse al 2983-533912 para solicitar más información y reservar el lugar. Cupos limitados.

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