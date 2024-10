Taller de habilidades laborales y armado de CV para jóvenes

3 octubre, 2024 12

Desde la Dirección de Políticas para la Juventud y Punto Digital, anuncian un taller destinado a jóvenes que quieran comprender y adquirir habilidades laborales. En el mismo se abordarán diversos aspectos, que implican desde las necesidades del mundo laboral actual hasta el armado de un Currículum Vitae.

En este sentido, informan que el mismo se llevará a cabo en dos encuentros: martes 22/10 la parte teórica y el jueves 24/10 la práctica. Ambos días desde las 16 horas. El rango etario para acceder al mismo tiene como límite los 35 años.

El director Julián Tornini dijo que “este taller es otra de las tantas herramientas que buscamos brindar a los jóvenes en su inserción a las responsabilidades. No solamente lleva a la cuestión clásica del CV, sino que está intervenido por conversaciones, charlas, intercambios que implican la lectura del nuevo mundo laboral y la relación de nuestra juventud con el mismo”.

“Vale aclarar que fue ofrecido a todas las instituciones educativas del distrito de nivel secundario en adelante ya sean públicas o privadas. Decidimos también ofrecerlo en nuestro edificio no solo porque sabemos que queda poco para el cierre del ciclo lectivo, sino también por un montón de pibes y pibas que hoy en día no están institucionalizados”, añadió.

Para inscribirse o por cualquier consulta pueden escribir al (2983) 456538, anotarse en el formulario del Instagran @direccionjuventudtsas o acercarse de lunes a viernes de 7 a 17 horas a Brandsen 181.

Volver