Taller de Paleontología para niños en el Museo de Ciencias de Monte Hermoso

En el mes de febrero, el Museo de Ciencias Naturales de Monte Hermoso propone una nueva actividad, llega el “Taller de Paleontología para niños de 5 a 12 años”.

La misma se desarrollará de forma libre y gratuita los sábados 8 y 22 de febrero a las 11 horas en las instalaciones de dicho Museo y como los cupos son limitados, se deberá realizar una inscripción previa personalmente en Faro Recalada 243 de 8 a 13.3 o de 18 a 23.30 o telefónicamente al 02921-482601.

Cronograma de actividades del 30 de enero al 1º de febrero

Jueves 30

De 9 a 13 hs – Zumba Gold para mayores de 55 años en el Centro de Convenciones

De 9.30 a 10.30 hs – Aquagym para mayores de 55 años en el Centro Turístico YMCAMAR

10 hs – Visita Histórica Guiada a la Laguna Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

11 hs – “Un mundo bajo la lupa” en el Museo de Ciencias. Actividad para niños y niñas de 5 a 12 años. Actividad es libre y gratuita, cupos limitados, inscripción previa al 2921482601.

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en Pelicanito (Bajada calle Costa)

15.30 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

18 hs – Visita Histórica Guiada al Balneario Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

19 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Parque de Aldea del Este

20 hs – “Un mundo bajo la lupa” en el Museo de Ciencias. Actividad para niños y niñas de 5 a 12 años. Actividad es libre y gratuita, cupos limitados, inscripción previa al 2921482601.

20 hs – Cine: Aladin, live action en el Centro Cultural. Entradas menores de 2 años, entrada gratuita / de 3 a 11 años, $200; de 12 años en adelante, $300.

20:30 hs – Espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

22 hs – Torneo Liga Argentina de Básquet Villa Mitre vs Deportivo Viedma. Polideportivo Municipal. Entradas: Plateas, socios y jubilados $300, platea no socio $350, general socios y jubilados $150 y general no socios $200.

22 hs – Ciclo Conferencias Veraniegas en el Centro de Convenciones “Derechos y garantías a la identidad de género en Argentina” a cargo del Lic. Sandro Ulloa y la Dr. Mónica Fernández Avello.

22.30 hs – Cine: Nace una estrella en el Centro Cultural. Entradas menores de 2 años, entrada gratuita / de 3 a 11 años, $200 // de 12 años en adelante, $300.

Viernes 31

01 hs – Cine Trasnoche: La Monja en el Centro Cultural. Entradas $300.

10 hs – Visita Histórica Guiada al Balneario Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en Pelicanito (Bajada calle Costa)

16 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

18 hs – Visita Histórica Guiada a la Laguna Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

18 hs – Recital En Playa: Iván Noble en el Parador Pelicano. Evento libre y gratuito.

20 hs – Cine: Toy Story 4 en el Centro Cultural. Entradas menores de 2 años, entrada gratuita / de 3 a 11 años, $200; de 12 años en adelante, $300.

20:30 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

22 hs – Conciertos al aire libre de la Biblioteca Popular en las escalinatas del Centro de Convenciones.

22 hs – Cine: John Wick en el Centro Cultural. Entradas menores de 2 años, entrada gratuita / de 3 a 11 años, $200; de 12 años en adelante, $300.

De 22 a 00 hs – Observaciones Astronómicas en el Centro de Observación Astronómica, Camino Sinuoso Acceso Oeste. Libre y gratuito.

Sábado 1

10 hs – Torneo de Beach Tenis en parador Bronx, Río Negro y la playa. Por inscripciones o consultas comunicarse a los teléfonos 0291-155025444 (Facundo Alende) o 0291-166453923 (Analía Balut).

10 hs – Visita Histórica Guiada a la Laguna Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

17 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

18 hs – Visita Histórica Guiada al Balneario Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

19.30 hs – Clases gratuitas de ritmos, a cargo de la profesora Anahí Ullua en la Plaza del Calvario del Balneario Sauce Grande.

20. 30 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

20.30 hs – 6º Edición del Festival de Folklore Junto al Mar en la plaza Parque General San Martín. El festival también contará con clases abiertas de danza, se presentarán artistas y peñas locales y se brindará servicio de cantina.

21:30 hs – Tango y Milonga callejera en la Peatonal Dufaur y Costanera.

21.30 hs – Noches de fiesta en el Balneario Sauce Grande, plaza del Calvario

22 hs – El Dúo Humorístico Los Mosquitos presenta “Humor De Locos” en el Centro Cultural. Entradas desde los $300.

