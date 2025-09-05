Taller para emprendedores del distrito “Más allá del producto”

5 septiembre, 2025

La Oficina de Empleo y Capacitación y La Dirección de Industria Comercio y Emprendedurismo invitan a la comunidad a participar en la segunda parte del taller “Comunicación que Impulsa tu Emprendimiento: Más allá del producto”, en el marco de las actividades propuestas por la Escuela de Emprendedores.

El evento se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre en las instalaciones de la Oficina de Empleo y Capacitación, ubicadas en calle 1810 N° 475 y estará a cargo de estudiantes de la carrera Tecnicatura Superior en Publicidad del ISFD 167.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 2983-603748.

