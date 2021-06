Taller sobre realización de Asambleas de Cooperadoras Escolares

17 junio, 2021 Leido: 22

El Consejero Escolar Cristian Ruiz brindó un taller a toda la comunidad educativa de Tres Arroyos sobre la aplicación de protocolos para la realización de las Asambleas Anuales Ordinarias de las Cooperadoras Escolares en el 2021.



Vale recordar, que desde el 2019 las entidades escolares no habían podido realizarlas para renovar sus mandatos, aprobar las memorias y balances así como también actualizar su cuota social y el monto de caja chica debido al DNU de ASPO y DISPO.

En el distrito se cuenta con 80 Asociaciones, las cuales bajo el programa de fortalecimiento de Cooperadoras Escolares se viene asesorando y acompañando fuertemente desde la gestión. Por supuesto, en esta oportunidad tan especial, se buscará que el Consejo Escolar siga tan presente en el área como hasta el momento.

Durante el encuentro, además de la aplicación del protocolo para las asambleas se tuvo la oportunidad de conversar con las familias y los directivos sobre la realidad que transitan algunas escuelas y las comunidades en cuanto a los recursos de conectividad para llevar adelante el acto democrático de manera virtual. Considerando que es la única forma avalada por la Dirección Provincial de Cooperación Escolar desde este Consejo se efectuará la sugerencia de poder realizar las asambleas de otra forma, garantizando que las cooperadoras que no puedan realizarlas no pierdan su vigencia.

Volver