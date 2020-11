Talleres mecánicos trabajan “casi con normalidad” aunque advierten sobre los valores de las reparaciones

2 noviembre, 2020 Leido: 64

Pablo De Matteo, propietario de un taller mecánico, aseguró por LU 24 que actualmente se encuentra “trabajando casi con normalidad” y advirtió sobre el incremento en los valores de las reparaciones de vehículos.

“El auto se sigue rompiendo, la gente continúa haciendo el mantenimiento, no tanto como antes porque no se viaja ni se hacen los mismos kilómetros”, explicó. En ese sentido, señaló que previo a la pandemia realizaba entre 25 y 30 service al mes y ahora se hacen 10.

En tanto, comentó que reparaciones que antes los dueños de los rodados iban postergando, “porque por ahí no les alcanzaba el dinero”, ahora si se concretan ya que “no se van de viaje a ningún lado”.

Además, manifestó que su situación durante “los primeros meses de la pandemia se complicó por los gastos fijos. Hoy si me decís que tengo que volver a cerrar durante 15 días o un mes debería vender el auto para poder subsistir”.

Repuestos: “un gran problema”

En cuanto a los repuestos, explicó que “ese es un gran problema. Muchas casas grandes no están vendiendo o no quieren entregar: no hay precios”. No obstante, indicó que todos los primeros lunes de mes los proveedores llegan con algún aumento. “Eso en este país es medio común y te da una ´cosita´ decirle a la gente lo que se tiene que gastar en reparaciones porque es mucho dinero”, comentó.

Finalmente, aseguró que trabaja con “bastantes vehículos de alta gama e importados, y aunque no se crea, en comparación con los autos nacionales, es barata la reparación. Hoy cualquier arreglo de un auto chico son 10 mil pesos”.

