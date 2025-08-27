Talleres y cursos en la Biblioteca Cacuri

La Biblioteca Pública Vicente P. Cacuri del Sindicato Empleados de Comercio informa a toda la comunidad que continúa con el desarrollo de los talleres y cursos para distintas franjas etarias.

Las siguientes propuestas, cuentan con cupo disponible por lo que, aquellos interesados podrán comunicarse al teléfono de contacto que figura en cada flyer o al whatsapp de la biblioteca 2983-696946:

Clases de guitarra criolla y eléctrica para niños desde 10 años y de Canto Grupal para adolescentes y adultos a cargo de Francisco Giglio

Pastelería Artesanal a cargo de Andrea Vago.

Telar a cargo de Cristina Villalba.

Uso de tecnología para adultos mayores a cargo de Graciela Lahiguera.

Estimulación cognitiva “Agilmente” a cargo de Laura Caruso.

Asimismo, se encuentra abierta la inscripción para aquellos adolescentes que quieran participar en el Club del Collage. El mismo tendrá su encuentro mensual programado para el próximo 15 de septiembre desde las 18 hs. Estará a cargo de Olivia Manfredi De Girolamo.



