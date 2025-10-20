También ocurrió en Tres Arroyos: intendente de Escobar fue a la Justicia por una noticia falsa

20 octubre, 2025 0

El intendente del partido bonaerense de Escobar, Ariel Sujarchuk, denunció ante la Justicia la difusión de una noticia falsa en la recta final de la campaña electoral, en la que se afirma que el alcalde llama a votar por la alianza Provincias Unidas este domingo.

Algo similar sucedió en nuestra ciudad, donde se lo muestra a Pablo Garate junto a Florencio Randazzo invitando a votar a PU, aunque el Intendente local utilizó las redes sociales para desmentir la falsa noticia.

Las supuestas informaciones se difundieron en el portal Modo Bonaerense, y mostraba el rostro de Sujarchuk junto al de Randazzo, primer candidato a diputado de esa alianza por la provincia de Buenos Aires. El jefe comunal negó categóricamente que apoye la lista de PU y denunció la publicación tanto en las redes como en sede judicial.

“La única lista que apoyo en estas elecciones es la de Fuerza Patria”, explicó el intendente de Escobar. “Impulsamos una denuncia judicial y administrativa para terminar con estas falsas noticias de la campaña de difamación y engaño”, anunció Sujarchuk en un posteo en redes.

“Se golpean el pecho hablando de ética y república, pero replican en redes sociales las mismas operaciones de fake news de quienes, con crueldad, amplían los discursos violentos de odio”, manifestó. “Ya denunciamos la publicación en redes sociales y avanzamos en las acciones legales pertinentes ante la Justicia para poner fin, de una vez y para siempre, a estas prácticas berretas de la vieja política.”

“Van saltando de partido en partido para tratar de esconder el olor a naftalina, pero en el Fondo son los mismos de siempre: los que llevan años anunciando el fin del peronismo. Y acá estamos. Este domingo, en la boleta única, tenemos que elegir los colores de la Argentina: con una tilde o una simple x en el casillero de Fuerza Patria estás eligiendo a las y los diputados nacionales que le van a poner fin a esta locura y que van a trabajar por una patria justa, libre y soberana que nos incluya a todos”, expresó Sujarchuk.

Volver