TAMBORÉ realiza este domingo un evento solidario a beneficio del Hogar parae Ancianos

2 mayo, 2026 293

Este domingo desde a las 15:00 en la Plaza San Martin, TAMBORÉ realizará un taller de percusión grupal (Batuque Afro) abierto a toda la comunidad. El evento tiene por objetivo juntar alimentos no perecederos entre quienes asistan, a beneficio del Hogar para Ancianos de la ciudad.

“Será una buena oportunidad para compartir el tambor con un objetivo solidario. No se necesitan conocimientos previos ni instrumento, sólo ganas de tocar el tambor, aprender y compartir. Agradecemos a toda la gente que siempre nos acompaña y los esperamos para abrazarnos en el tambor en esta hermosa jornada”, dijeron los coordinadores.

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