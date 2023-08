Tandil conmocionado por el femicidio de Brunella

8 agosto, 2023

Este lunes sucedió un hecho aberrante en Tandil, cuando Una joven de 23 años fue estrangulada en un domicilio de la ciudad bonaerense por su novio que, tras concretar el femicidio se entregó a la policía y confesó el asesinato. A raíz de esto, en LU 24 conversamos este martes con Javier Levigna, que brindó detalles sobre el caso que sucedió en la localidad vecina de la ciudad.

En este sentido, el periodista de LU 22 AM 1140, comentó: “el domingo por la mañana se presentó Nahuel Maximiliano Shunk de 24 años en una oficina policial correspondiente al grupo de ayuda distrital diciendo que había discutido con su pareja y había intentado asfixiarla. Automáticamente el personal policial arribó al domicilio y comprobó que allí estaba Brunella Yemi Curie Centeno de 23 años casi sin signos vitales y no pudieron reanimarla ni en el hospital ni tampoco en el hogar.”

Y siguiendo sobre esto, agregó: “a partir de ahí, comenzaron con las investigaciones y hablan de que Maximiliano Shunk tuvo una salida de un centro de salud mental hace 48 horas, una restricción perimetral notificada hace 25 días y de un botón antipánico que Brunella tenía para certificarla.”

Además, Levigna tomó postura sobre lo sucedido y dijo: “es un desafío a todos los que tienen que trabajar, ya sea las ONG o la política, porque uno se pregunta porqué siguen conviviendo pese a todo mencionado antes. Pasa por la manipulación y la necesidad del victimario, que residía ahí porque no tenía trabajo.” Finalmente, dio detalles sobre lo que podría ser la pena y concluyó: “uno intuye que esto este camino a una prisión perpetua, por los antecedentes. Pero también, más allá de lo que se obtenga del juicio final, tenemos que lamentar la pérdida de una joven.”

