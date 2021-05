Tandil en alerta por la alta tasa de enfermos internados con menos de 50 años

4 mayo, 2021 Leido: 13

Aunque bajó la tasa de contagios pero persiste la alta ocupación de camas, Tandil persiste en la fase sanitaria 3 pero lo que preocupa es la elevada incidencia del coronavirus en menores de 50 años, que hoy son alrededor del 40% de los internados. “Esto habla de una incidencia en un rango etario menor pero a su vez de mayor gravedad en la enfermedad. Hoy en Tandil transitan la enfermedad 924 personas, con 54 internados en sala general, 28 en terapia intensiva y 842 en sus domicilios”, describió el periodista Javier Levigna.

A grandes rasgos, las restricciones se han endurecido con cierres prácticamente totales de comercios a las 18, algunos que pueden moverse por delivery hasta las 23 y las reuniones sociales prohibidas. “Es que hace un año, con la totalidad de las restricciones y controles sanitarios en los accesos, pudimos pasar 100 días sin casos, ahora tenemos 100 casos por día pero mucha más actividad. Y el sector sanitario está a pleno, con total dolor podemos decir que las camas se liberan cuando la gente fallece. Y un dato no menor es que tres abuelos que fallecieron pertenecen a una residencia geriátrica donde varios no se inscribieron para vacunarse”, admitió Levigna.

También advirtió que las temidas nuevas cepas están en Tandil y serían el origen del mayor impacto del virus en la gente de menos edad.

Por otra parte, advirtió que siguen existiendo las reuniones clandestinas, que no son masivas pero sí preocupan por el nivel de logística que utilizan para organizarlas, buscando lugares donde eludir el control de las autoridades. “El comercio es el que más cumple, y si bien no ha habido problemas de cierres, la situación es delicada”, concluyó.

Volver