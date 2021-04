Tandil en Semana Santa: con actividades turísticas suspendidas pero con mucha concurrencia de turismo

1 abril, 2021

El destino turístico por excelencia para éste fin de semana es Tandil, por sus tradicionales eventos y atracciones naturales para disfrutar en Semana Santa. Es por ello que LU24 se comunicó con Walter Comizzo, periodista de LU22 Radio Tandil, para que comente sobre cómo se está recibiendo al turismo en estos días.

En primer lugar, Walter indicó que se observa principalmente “mucha demanda en el alquiler de cabañas” por lo que detalló “los cabañeros han tenido una muy buena temporada desde diciembre que se permitió la temporada turística, porque en la cabaña es más fácil mantener la burbuja, porque la gente que tiene algún resquemor o temor y quiere descansar de todos modos, se sienten más seguros en una cabaña que en un hotel, así que las cabañas han trabajado bien durante los 4 meses”.

No corrió con la misma suerte el rubro hotelero, ya que según comentó el periodista tandilense “el movimiento hotelero fue fluctuante, tuvo una curva ascendente, en diciembre y enero no había casi nadie, la verdad es que el panorama era desolador, pero en febrero se empezó a recuperar, sobre todo después del fin de semana de carnaval”, pero de todas formas, reconoció que “éste sí es un buen fin de semana tanto para hoteleros como para cabañeros”.

Por otra parte, y con respecto a rumores sobre que el ingreso turístico a Tandil podría estar restringido dada la nueva ola de contagios y además posibles restricciones que se podrían dar para preservar la cuestión sanitaria, Walter sostuvo que “no hay ningún control en la ruta establecido, no se podría establecer tampoco porque podrían ser ilegales, porque se prohibiría la libre circulación” y además añadió “hasta el 4 tenemos libre turismo, qué va a pasar a partir del 5 no lo sabemos”.

Asimismo, expresó que la única restricción que hay es con respecto a los artesanos “solo van a trabajar los feriantes de Tandil y multiplicaron la cantidad de ferias para que no estén todos en el parque”. También indicó que “se han suspendido los eventos que puedan aglomerar gente, se ha suspendido el vía crucis, y no hay ningún evento organizado de esas características”, pero de todas formas será un fin de semana exitoso turísticamente para Tandil, esperando que tanto vecinos como turistas se cuiden para poder transitarlo sin picos de contagios.

