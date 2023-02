Tandil: Golpean al fiscal que acordó bajarle la pena al funcionario que atropelló y mató

14 febrero, 2023

Familiares del joven que murió atropellado por un exfuncionario de Tandil golpearon al fiscal del caso. Lo acusan de “arreglar” un juicio abreviado con la defensa.

Una manifestación de familiares de Sebastián Simón, el joven de 19 años que murió a fines del 2021 al ser atropellado y abandonado en la calle por Luciano Jaureguiber, quien se desempeñaba como funcionario municipal de Tandil, terminó en un escándalo producto de una violenta agresión hacia el fiscal del caso, Dr. Ignacio Calonje.

La protesta se había desencadenado tras conocerse la existencia de un acuerdo entre el fiscal de la causa y los abogados del imputado de dirimir el proceso legal a través del mecanismo de un juicio abreviado- el acusado acepta su culpabilidad y recibe una rebaja en el monto de pena al desistir del juicio oral-, una instancia que, a su vez, requerirá del consentimiento del Juzgado en lo Correccional Nº 1 de Tandil, doctor Carlos Alberto Pocorena.

Tras una breve entrevista con el juez Carlos Alberto Pocorena que se desarrolló en “buenos términos”, familiares de la víctima fueron recibidos por el fiscal de la causa en los tribunales de Tandil y uno de sus ayudantes. Al despacho ingresaron Marcelino Simón, padre del joven asesinado y dos de los hermanos de la víctima. Según trascendió, una tajante interrupción del agente fiscal habría detonado la agresión. “Nos sentamos y el fiscal no me dejó hablar. Él dijo que tenía disponibilidad de hablar, pero yo hace 6 meses le estoy pidiendo audiencia y no me la da. Me cortó y me dijo ‘dejame hablar a mí’, y ahí se enojó mi hijo y le pegó una piña. Yo no alcancé a pegarle” indicó Marcelino Simón al sitio La Voz de Tandil.

Por su parte, Adrián, uno de los hermanos del chico atropellado admitió la agresión, y sostuvo que su reacción se debió a que “el fiscal lo está boludeando. Lo hizo frenar y no le van a tomar el pelo a mi papá. Y sí, le pegué dos piñas en la cara” reconoció. (infocielo La voz de Tandil)

