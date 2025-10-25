Tandil: John Deere hará la primera Escuela de Operarios Agrícolas (audio)
En el Instituto Agrotecnológico de Tandil, Ceres Tolvas inauguró la primera Escuela de Operarios Agrícolas impulsado por John Deere.
El Director de la E.A.T.A Alejandro Mohamed, estuvo presente en la Localidad Serrana y al ser consultado por LU 24 dijo “es la primera experiencia, además proyectamos iniciar está idea en Tres Arroyos, luego, replicarlo en todas las ciudades”.
“Vivimos una experiencia muy interesante, quienes estamos ligados al campo, sabemos lo difícil que es contratar a un operario agrícola, asimismo, debemos prepararlos para las nuevas tecnologías conjugando todos los factores”.
“John Deere pone a disposición del curso todos sus recursos tecnológicos para llevar a cabo cada actividad. Es una propuesta muy interesante, por una lado los encargados de dictar la capacitación tienen mucha experiencia y por otro, confiamos que sus conocimientos serán transmitidos correctamente hacia los chicos”, resaltó.
“En el pasado, no hay ningún antecedente que una empresa haya realizado una tarea como esta y es muy prometedora para todos, tendremos que estar actualizando permanentemente nuestro sistema, innovando las enseñanzas para los alumnos”, aseguró.
“Estamos pasando un bache muy grande, porque algunos productores se resignan a comprar una maquinaria de última tecnología por la falta de personal especializado para manejarlas”, detalló.
“Tenemos un camino muy largo por recorrer, hoy en día solo el 20% de los campos utilizan los recursos último modelo de John Deere, nuestro fin es que todos los campos puedan utilizarlas sin ningún inconveniente, por eso aceptamos esta propuesta sin dudarlo”.
“Desde la E.A.T.A queremos adaptar nuestra institución a los intereses de los chicos, con una postura muy atenta y ayudando en lo que se pueda, generando una retroalimentación fundamental para todos”, finalizó.