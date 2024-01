Tandil registró 44% de inflación en diciembre y fue la más alta del país

16 enero, 2024

Tandil registró una inflación local del 44,33% en el mes de diciembre, un número que se ubicó muy por encima del 25,5% que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a nivel nacional.

“Tandil se ha vuelto una ciudad cara, especialmente en el circuito turístico, aunque es la primera vez que se da esta diferencia en el monitoreo mensual, prácticamente duplicando la inflación promedio del país”, dijo el periodista de LU22 Daniel Revol.

“Esto no refleja la realidad de todos los tandilenses, pero pareciera que nos quedamos cortos cuando vemos un 25% en todo el país”, agregó.

En cuanto a la temporada estival, afirmó que “arrancó muy mal”. No obstante, dijo que “en los últimos días pasamos a tener un poquito de optimismo con datos más alentadores porque aumentó el número de consultas y hay gente que llega sin reservas, además ayudó la prueba atlética La Tandilia, pero la realidad es que, salvo un milagro, no será buena”.

Además, consideró que “Tandil no es una ciudad turística sino con turismo, ya que solo representa aproximadamente el 18% del PBI”.

