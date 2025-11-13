Tandil: Vuelve a romper el récord mundial con un salame de 487 metros

13 noviembre, 2025 0

En la noche del pasado sábado, durante el desarrollo del Festival Chacinar 2025, se confirmó que Tandil recuperó el récord mundial del salame más largo del mundo.

Aimé Vera, responsable de Comunicación en la Firma Cagnoli en dialogó con FM Ilusiones dijo “estamos muy sorprendidos, por que este récord se dio a conocer en gran parte del mundo”.

“Esto comenzó hace años, organizado por El Consejo de la Denominación de Origen del Salame en Tandil, aseguró y luego, mencionó que “trabajamos durante 15 años para proteger nuestro producto, ya que es producido con la materia prima de nuestra ciudad”.

“En el año 2014, fue el primer salame más largo en el Festival de la Sierra, con 16 metros, recordó, por otro lado, aclaró “para este año, hicimos muchos cambios en la logística, podrán ver en las fotos que lo enrollamos en un carretel, tuvimos que hacer diferentes pruebas”.

“Fueron tres meses de trabajo, para presentarlo en la Diagonal del Parque Independencia de Tandil, todos los presentes disgustaron una porción y luego se repartió en los distintos lugares gastronómicos de la ciudad además vendimos alrededor de 350 metros y donamos a distintas entidades Locales”, concluyó.

