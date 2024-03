Tanta información acerca de qué comer y que no ¿te confunde?

14 marzo, 2024

En marzo de 2024 parece increíble que la gente no tenga información clara de qué comer, cuándo, cómo, etc. El exceso de información en redes sociales y medios de comunicación hace que no sepamos a quien hacerle caso a la hora de comer.

Se escuchan infinidad de teorías, que abalan restricciones alimentarias injustificadas, “dietas mágicas”, ¡soluciones milagrosas! Saber buscar información es parte de la vida actual. A veces sucede que los propios profesionales de la salud nos contradecimos entre nosotros al momento de informar, generando más dudas que certezas.

Los pacientes llegan a la consulta cansados, estresados, sin saber qué hacer. Los invito a reflexionar siempre sobre lo que escuchan, a no creer en soluciones mágicas por más que nos encantaría que existan.

La alimentación, como cualquier aspecto de nuestra vida, requiere de un tiempo de organización mínima, las personas que no tienen enfermedades pueden consumir todos los grupos de alimentos, cuanto más natural sea mejor (sin químicos ni procesos), respetar un orden, frecuencia y cantidad nos va a ayudar a comer de todo y tener un buen estado de salud.

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

En las redes me encontrás como @alegrizar

