“Tapadita” solidaria para colaborar con una vecina internada en Monte Grande

15 agosto, 2025 0

Alexis Solans, en contacto con LU 24 dio a conocer que se encuentran organizando una segunda “tapadita” solidaria con premios para poder solventar gastos que ocasiona la estadía en Monte Grande, donde se encuentra internada su mamá.

“El 31 de julio a mi madre le agarró un ACV, la internaron en el Hospital Pirovano y luego la trasladaron a Buenos Aires, en el hospital del Bicentenario de Monte Grande, donde la operaron para colocarle un catéter e inducirla al coma”, contó y dijo que “estamos organizando con mis hermanos una “tapadita” para sortear premios: un número por 3000 pesos para poder solventar los gastos que ocasiona la permanencia en el lugar, y es la segunda que hicimos y salió muy bien por el apoyo de la gente que nos conocen en Tres Arroyos”.

Quien pueda colaborar, puede comunicarse con Alexis al 2983-350256.

