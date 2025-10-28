Tarea Fina compartió una jornada solidaria en la Escuela Nº 6

En el marco de la interacción con la comunidad, que realiza la secretaria de Desarrollo Social, los integrantes y el equipo Técnico del programa Tarea Fina. Autonomía Adolescente, en articulación con el taller de carpintería estuvieron presentes en el Anexo 3061, de la Escuela Nº 6.

Realizaron un reacondicionamiento de mobiliario y compartieron la mañana con estudiantes y equipo docente del establecimiento. Desde el Área de Niñez, Adolescencia y Familia, se agradece a directivos, cuerpo docente y estudiantes por este trabajo conjunto destacando el alcance social de estas iniciativas; ya que este es un programa de acompañamiento a las trayectorias adolescentes que se encuentran por fuera del entramado institucional, con eje sociolaboral orientado al fortalecimiento de la autonomía y autovalimiento.

Estas actividades conjuntas contribuyen al cumplimiento de los propósitos planteados, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones educativas y los espacios de acompañamiento comunitario.

