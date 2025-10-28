TARHC jugará la final de la Unión del Sur

El próximo fin de semana Tarhc jugará la final del torneo de la Unión de Rugby del Sur, cuando se enfrente a Santa Rosa Rugby.

El sábado 25 de octubre obtuvieron triunfos de la M15 y la M17 frente a Universitario de Bahía Blamca, 78 a 17 y 39 a 5. respectivamente.

Ese mismo día, el Plantel Superior del club entrenó y jugó un partido de práctica, al que se sumaron ex jugadores que en la actualidad pratican rugby en otras Uniones, amigos y algún veterano que se animó a integrar uno de los equipos que participaron de este encuentro.

