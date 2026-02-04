TARHC retoma los entrenamientos el 10 de febrero tras un gran 2025

En el Campo de Deportes del Barrio San Agustín y en la Cancha Municipal de Hockey, el TARHC retomará los entrenamientos el 10 de febrero.

Los Juveniles de Rugby, irán de 18:00 a 20:00 y la Primera de 20:30 a 22:00. Al mismo tiempo, el Hockey comenzará las categorías 6ta y 7ma a las 18:45, en tanto que la 5ta, Primera y Mamis, lo harán desde las 19:45.

Cabe señalar que, durante el 2025, la M17 del TARHC salió sub campeona en el torneo de Rugby del Club Pueyrredón de Mar del Plata, en tanto que la M15 logró el sub campeonato en URS.

El Profesor Sergio “Pipo” Pescador, un histórico formador de camadas del club, habló sobre los procesos de los equipos, el esfuerzo y la evolución, valorando “haber sido testigo del crecimiento y desarrollo de nuestros M17, que para muchos de ellos fueron los de Mar del Plata, sus últimos partidos, ya que varios dejan el club para ir a estudiar”.

Sobre el sacrificio de los jugadores, expresó que “dieron todo, hasta el último aliento, hasta acalambrarse, no bajaron los brazos, creciendo como jugadores, pero sobre todo como personas”.

Por último, agradeció por “este hermoso trabajo de ser profe, siendo parte de un club como el TARHC, que me llena de orgullo. Estoy orgulloso de todo el Staff del TARCH: Tomy, Iñaki, Coco, las familias, los amigos”, concluyó.

