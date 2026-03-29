Tasa aeroportuaria eximida: unanimidad adentro, disidencias afuera. Táctica para no romper.

29 marzo, 2026 0

El pasado jueves, el Concejo Deliberante de Tres Arroyos en una sesión fuerte en carga política, aprobó “por unanimidad de los presentes” la eximición de la tasa aeroportuaria a la empresa de vuelos que comenzaría a operar en los próximos días entre el Aeropuerto Volponi, y el Aeroparque metropolitano Jorge Newbery.

Con discursos de distinto tono, finalmente la propuesta tuvo la mano levantada de “todos los ediles presentes” habiéndose escuchado posturas diferentes en sus discursos a la hora de hablar, pero aprobando el proyecto a la postre.

Desde LU24 sabíamos con antelación y así lo publicamos que el resultado iba a ser el que fue. “Aprobado, pero con críticas opositoras a cómo fue el procedimiento”, con el discurso calmo y explicativo (como es su estilo) del titular del bloque peronista, Alejandro Barragán, que prefirió la mesura ante lo que ya se sabía: la ordenanza se iba a aprobar en los términos del convenio marco que no tuvo la corrección de ni un punto ni una coma.

Por lo tanto, cuál sería la observación entre líneas de una sesión “cocinada” en comisión pero con verba filosa de los que defendieron su posición?

No todos los concejales estuvieron presentes.

Cecilia Del Aguila, de la Coalición Cívica, no concurrió por cuestiones de salud. Había tenido un accidente doméstico cuando le cayó agua hirviendo sobre una de sus piernas, lo que no le permite movilizarse.

Obvio que ante la ausencia mereció la consulta del porqué no estar presente. Con el agregado si la no presencia era para evitar un voto disidente.

La edil dijo textualmente: “Jamás faltaría a una sesión como estrategia, y menos en un tema así.

En lo personal, celebro que la Cámara Económica haya logrado este acuerdo.

No pude estar presente porque tuve un accidente con agua hirviendo que me impidió movilizarme”.

Así fue la cosa.

Pero quien pegó el faltazo para preservar la unidad política de su bloque, que al parecer no tiene un criterio de unidad muy amalgamado, pero no por cuestiones de fondo, fue el camporista Facundo Elgart, que ante la certeza que el tema iba a estar aprobado con seguridad, prefirió dejar vacía su banca en post de la unidad y en defensa de sus principios.

Su sinceridad, envidiable, lo llevó a comentar en parte de su círculo íntimo que ” lamento no haber dado la noticia. La ordenanza de la tasa aeroportuaria fue mía , era imposible votar a favor y subsidiar a los más que más tienen ,no es muy peronista que digamos (aunque sea muy poca plata , es simbólico). Los compañeros de bloque y el mismísimo Intendente, lo interpretaron. Los principios tienen alto valor, aunque en lo posible, casos así, de extrema democracia constructiva, lamentablemente, no son moneda corriente. Pero cotizan en bolsa.

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