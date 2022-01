Tasas: Ariel Sánchez se refirió a la publicación del Frente de todos como algo demagógico

Luego de la demora en emisión de boletas de pagos de impuestos municipales debido al atraso en la aprobación del presupuesto, desde la Dirección municipal de Políticas Tributarias, su responsable Ariel Sánchez, evalúa la realidad actual: “ya pudimos terminar la definición de tasas, fue bastante complicado el tema del voto del presupuesto, se demoró mucho más de la cuenta la votación del Concejo Deliberante, y en consecuencia, y de manera extraordinaria, tuvimos que mover los vencimientos.

Tengo la convicción que este año mejorarán las cosas, he visto una publicación en las redes sociales, haciendo referencia al Frente de todos, donde no hay coherencia con lo que publicitan y lo que sucedió, lo que ven como un pequeño percance terminó siendo veinte días de atraso y apuro para todo, emisión, vencimientos, empleados repartiendo boletas con más de 40 grados de calor, no es tan simple como solamente levantar la mano, creo que están fallando al no evaluar todas las consecuencias que trae y hacen gráficos que no demuestran la realidad, todo lo veo como una campaña e información demagógica”.

Plan de regularización de deudas

Por otra parte, Ariel Sánchez también hizo referencia a que “ya está disponible el plan de regularización de deudas, conocida como moratoria, con buenas condiciones para los contribuyentes que se adhieran. Pueden optar por cuotas y con un importante descuento por pago contado.

La gente se preocupa por tener sus impuestos al día, y se acerca a consultar siempre. La moratoria que salió durante la pandemia fue muy exigente en cuanto a los términos y casi imposible de llevar a la práctica, donde por ejemplo le pedían a la gente que fuera personalmente cuando al mismo tiempo decíamos que no vengan a la oficina, eran tantos los requisitos que literalmente hicieron que fuera imposible aplicar el plan de pago. Este año presentamos un plan que ya hemos utilizado, el cual la gente conoce, y creemos que va a funcionar muy bien. El vecino tiene muy buena intención de pago, y no tuvimos los números pesadilla que tienen otros distritos.

Nosotros tenemos un cálculo de recupero estimado de unos 80/100 millones de pesos pero también tenemos que ver cómo va evolucionando el tema de la pandemia que afecta directamente a la economía de comercios e instituciones.

Tres arroyos tiene un porcentaje muy bajo de morosos, situación que no es igual en las localidades, por lo que hemos puesto lugares exprofeso para que se pueden pagar los impuestos con horarios más amplios”.

