Tasas: El oficialismo aceptó un aumento de tres tramos del 7% y mañana habrá sesión extraordinaria

22 agosto, 2022 Leido: 20

Tras una ardua mañana de negociaciones en el Concejo Deliberante, finalmente hubo acuerdo y se firmó un proyecto de ordenanza para realizar mañana una sesión extraordinaria, a partir de las 11, en la que se pondrá a consideración un incremento escalonado del valor del módulo a partir del cual se fijan las tasas municipales, que será de un 7% en septiembre, un 7% en octubre y un 7% en noviembre. La propuesta de aumento partió del Frente de Todos, ya que el oficialismo esperaba poder alcanzar un 32% desde septiembre y Juntos había rechazado cualquier posibilidad de suba del valor de las tasas municipales.

El 31 de agosto se hará la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que deberá refrendar o no este aumento y también la toma de un crédito por parte del Municipio para la compra de un topador y la ejecución de pavimento en calles de la ciudad.

“Me reservo la opinión sobre Juntos”, dijo Nickel

“No sé si consensuamos, aceptamos el único ofrecimiento que nos hizo llegar el bloque de Todos, para este aumento escalonado, y si bien está por debajo de lo previsto por el Ejecutivo y lamentablemente también va a estar por debajo de lo previsto en materia de inflación, fue lo único que recibimos como contrapropuesta por lo que agradecemos el esfuerzo del bloque que nos hizo llegar esta propuesta. Me reservo la opinión y veremos cómo viene la mano en la sesión respecto del bloque de Juntos, que no hizo ninguna propuesta sobre esto que es una triste realidad que estamos palpando: una inflación que a fin de año va a rondar el 90%. Y el combustible aumentó un 8% el sábado, así que este incremento del 7% de septiembre es como que no lo podemos ni contar. Es una realidad como ha dicho por ahí el bloque de Juntos que la gente la está pasando mal como para un aumento de tasas, pero el Municipio también sufre los aumentos de combustibles, insumos… Acá cambian las banderas políticas y el tema de la inflación no se soluciona, y si hay alguien que no tiene nada que ver con este problema es el Movimiento Vecinal y esta gestión municipal”, advirtió el concejal oficialista Werner Nickel.

El edil vecinalista rechazó también los dichos de ediles de Juntos respecto de la posibilidad de reducir el gasto público municipal e incrementar la cobrabilidad de tasas, y respecto de la Coparticipación, advirtió que “hay más ingresos porque al aumentar los precios suben también los impuestos y la Coparticipación, pero también pasa lo mismo con los costos para prestar los servicios. Más Coparticipación no es de ninguna manera más ganancia para el Municipio”.

Juntos no firmó el despacho

Enrique Groenenberg, del bloque de Juntos, aseguró por su parte que su bancada “no va a firmar el despacho, que saldrá por mayoría mientras nosotros seguimos analizando las distintas posturas que hay en el bloque”.

“Nosotros no hicimos ninguna propuesta por lo que vamos a analizar lo que se propuso y veremos mañana qué votamos. Insistimos en que hay que mejorar la cobrabilidad de las tasas, la recaudación no se ha caído de manera que hay un 60% de gente que paga las tasas, y si eso no se aumenta, siempre se castiga al que paga en lugar de buscar que paguen todos”, concluyó el edil.

