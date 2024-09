Tasas: Juntos y el MV aprobaron proyecto consensuado de 33% de aumento

Los bloques de Juntos por el Cambio, Movimiento Vecinal y La Libertad Avanza rechazaron el aumento de tasas del 85 % pedido por el Ejecutivo, y el Concejo Deliberante aprobó por mayoría un proyecto alternativo del 33% consensuado entre JxC y el MV en una reunión en el marco de un cuarto intermedio que modificó en menor valor el incremento del módulo. Juntos presentó sobre tablas la propuesta de hacer tres subas del 10% cada una, para octubre, noviembre y diciembre.

El proyecto original solicitaba que para los últimos tres meses del año los valores fuesen de 263.97 pesos para octubre, 329.97 para noviembre y 361.74 para diciembre, y finalmente lo que se aprobó lo lleva a octubre a 215.10 pesos, 236.60 a noviembre y 260.26 para diciembre.

Barragán: “A Juntos por Milei les parece caro pagar 8000 pesos una tasa, pero no se oponen al aumento de un kilo de milanesas”

Luego de la votación, inmediatamente pidió la palabra el presidente del bloque oficialista, Alejandro Barragán quien dijo : “Tengan en cuenta que el hospital no va a poder tener medicamentos, y en seguridad el amplio plan presentado se postergará por falta de recursos” y agregó: “al vecinalismo le parecerá que va a ser una alternativa de gobierno: hoy votan dejarnos sin herramientas, sin recursos ,y veo que no les importa el vecino, sé que hay otros que valoran y les importa y notan en verdad en quien tiene el bien común; esto hace que peligre la guardia pediátrica, la obra de agua, peligra el servicio de limpieza; la oposición rechaza los recursos, y en medio estamos nosotros. Les parece caro pagar 8000 pesos una tasa pero no se oponen a los aumentos del gobierno nacional, algún dia deberían dejarse de poner palos en la rueda. A Juntos por Milei les parece caro pagar un aumento pero no pagar el aumento en el kilo de milanesas”.

Le contestó desde Juntos Rossi, quien dejó las siguientes frases: “quedó claro cuál es la forma de negociar por el bloque oficialista pero es lo que les conviene”. “los recursos del hospital deben provenir de la tasa de salud no de servicios urbanos”. “La tasa integral debería tener una contraprestación, pero se tiran un montón de cosas al aire”. “Agarraron un municipio supuestamente desfinanciado pero hicieron maravillas”.

Cómo fue

Una ardua discusión generó el pedido del aumento del módulo para incrementar las tasas a un valor que eleva en un 85% el mismo, solicitado por el Departamento Ejecutivo para paliar los incrementos producidos por la inflación, algo que había quedado pendiente de revisión en el mes de septiembre cuando se aprobara el presupuesto en diciembre del 2023.

El último ajuste había sido en julio, de 195.54 pesos, y se pretende llevarlo en los tres meses que restan, a partir de septiembre a 263.97 pesos, en octubre a 329.97 y en diciembre a 361.74.

La fundamentación desde el oficialismo la realizó el presidente del bloque y a su vez presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Barragán, quien hizo una reseña de la gestión de gobierno en las diferentes áreas desde la asunción en diciembre, área por área y en el final de su ponencia dijo, ante la falta de conocimiento de otras propuestas por parte de los bloques opositores: “No nos deberíamos hacer los distraídos y esperamos que las otras propuestas no sean desfinanciar al municipio”.

Desde el vecinalismo, el titular del bloque, Marcelo León inicialmente afirmó que “lo que dijo Barragán es obligación de la gestión”, luego de escuchar la exposición detallada de la obra de gobierno y que “el aumento es inviable para el vecino y debemos ser cuidadosos porque en diciembre analizaremos el presupuesto que vendrá con otro aumento. Este mismo concejo nunca nos votó el aumento de tasas lo que genera cada vez más dependencia del gobierno provincial”.

Desde Juntos, Agustín Rossi manifestó: “Este aumento es el 85% acumulado en lo que va del año y seria del 280 % en esta gestión. Nos parece excesivo y completamente desproporcionado y afecta al salario del empleado municipal. No nos pudimos poner de acuerdo porque el oficialismo no se movió de ese 85% ni dio cabida a formular otros métodos”.

El libertario Moller sostuvo “No vamos a acompañar ningún aumento de tasas y proponemos aumento cero no nos van a convencer, no acompañaremos ni vamos a saquear a la población la solución es producir, comerciar y sobre todo ahorrar, creemos en el capitalismo y sus valores transformadores que hacen crecer a los pueblos”.

Luego de un breve cruce entre Elgart y León sobre la presencia del Secretario de Hacienda en el Concejo y la imposibilidad de acceder al RAFAM, se votó el pase al cuarto intermedio, y a vuelta del mismo, que insumió unos 45 minutos se aprobó, por mayoría el mencionado proyecto consensuado.

Otros temas

Se aprobó el reconocimiento como máxima autoridad en el Orden Nacional a la Federación Argentina de Box y poniendo en vigencia su Reglamento Oficial.

Se aprobó crear un programa de Apoyo Escolar en el ámbito de la Dirección de Políticas para la Juventud.

Se aprobó por mayoría sin el voto libertario, una ordenanza para reducir la velocidad máxima de todo tipo de vehículos a 40 Km. en arterias pavimentadas y a 30 Km. en calles de tierra en todo el distrito de Tres Arroyos, con excepción de Circunvalación y rutas nacionales que es de 60 km., también prohibición de giro a la izquierda en las avenidas, la realización de charlas en los tres niveles educativos y varias modificaciones tendientes a dotar de mayor seguridad vial en el distrito.

El bloque de La Libertad Avanza presentó proyecto de adhesión al RIGI previsto en la Ley Bases, que es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, fundamentando el mismo y mencionando aspectos incluidos en la ley sobre los beneficios: “resultan útiles y conducentes para todo el país”, dijo. A pedido del concejal Elgart, pasó a Comisión.

Se aprobó la licencia de la presidenta del bloque de Juntos, Marisa Mabel Marioli desde el 23 de setiembre al 4 de octubre. La reemplaza Marisa Claudia San Martín.

Se aprobó un pedido de Juntos para la colocación de una alcantarilla en Ruta 228 y calle Santiago del Estero al 1000, que generó un cruce entre Avila y Elgart, quien dijo que el concejal claromequense “hacía catarsis porque se quedó con las ganas de ser intendente”.

Un reiterado pedido de acceso a la información pública volvió al recinto, por un proyecto de Juntos fundamentado por De Grazia, quien reclamó nuevamente el tema ya que dejaron de tener el acceso al seguimiento de los expedientes. Sin el voto oficialista, se aprobó por mayoría.

La situación del IOMA fue motivo de análisis por la repercusión hacia sus afiliados por lo que se solicitó la adhesión para normalizar la obra social en los 135 municipios.

Desde Unión por la Patria, se analizaron tres proyectos de resolución vinculados a solicitar a la Secretaría de Energía pidiendo la revisión del precio tope de precio de garrafas para hogares, en primer término, y el segundo rechazando los recortes de cobertura de la obra social PAMI; el tercero, sobre el rechazo al Veto Presidencial que establecía la recomposición de los haberes jubilatorios.

El vecinalismo presentó una comunicación al Ejecutivo para controlar la seguridad en los tramos de la Ruta 72 en su paso por Copetonas, San Francisco de Bellocq y Cascallares.

