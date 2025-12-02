Tasas Municipales disponibles hasta el 31 de diciembre, con un 70% de descuento

2 diciembre, 2025

La Municipalidad de Tres Arroyos informa que, a pedido de muchos contribuyentes, se prorrogó hasta el 31 de diciembre el régimen establecido por la Ordenanza N° 7729/2025, ahora extendido mediante la Ordenanza N° 7807/2025.

Quienes cancelen la totalidad de su deuda de tasas podrán acceder a un 70% de descuento en los intereses.

Además, se solicita a los vecinos que hayan recibido la boleta electrónica que se acerquen a la Oficina de Políticas Tributarias (Av. Moreno 245) para actualizar sus datos.

Esta es la última oportunidad antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema de cobrabilidad: un sistema más equitativo, que reconoce el compromiso de quienes cumplen y deja atrás situaciones que históricamente perjudicaban al buen contribuyente.

A partir del 1° de enero, quienes paguen el año completo de tasas tendrán un beneficio especial por cumplimiento. En cambio, quienes no regularicen su situación verán actualizados los intereses por mora, según la tasa nominal anual del Banco Provincia.

También se recuerda la importancia de declarar toda construcción, ampliación o modificación en viviendas y edificios, así como toda habilitación comercial o actividad económica. Cumplir con estas obligaciones permite planificar, ordenar y mejorar los servicios que llegan a cada barrio.

Cumplir no es un castigo: es una forma de cuidar lo nuestro, de que cada aporte vuelva en mejores servicios, más seguridad y más previsibilidad para el futuro de Tres Arroyos.

Para consultas sobre el plan de regularización, los vecinos pueden acercarse a la Oficina de Políticas Tributarias o comunicarse al 2983 600000.

